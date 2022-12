Streetart-Künstler JR stellt in Düsseldorf aus Wenn Kunst Menschen wahrnehmbar macht

JR ist in Düsseldorf noch ein Insidertipp, weltweit aber, insbesondere auf Social Media, ein Star, der die längste Galerie der Welt, nämlich den öffentlichen Raum, bespielt. Die zwei Großbuchstaben haben rein gar nichts mit dem Fiesling aus einer bekannten US-Soap zu tun. Sie stehen als Synonym für einen Künstler, der JR mit „juste ridicule“ („einfach lächerlich“) übersetzt und der mit seinen Aktionen auf Menschen hinweist, die am Rande der Gesellschaft leben. Er will sie wahrnehmbar machen, ihnen will er Name und Gesicht und ihre Einzigartigkeit zurückgeben – mithilfe von Apps erfährt man bewegende Lebensbiografien hinter den Bildern.