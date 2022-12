Förderschule in Wersten Anbau der Mosaikschule wird fast doppelt so teuer

Im Mai dieses Jahres war der Grundstein gelegt worden für die dringend benötigte Erweiterung der Mosaikschule. Eigentlich hätte das Projekt schon zwei Jahre vorher starten sollen. Nun hat sich herausgestellt, dass die Kosten fast doppelt so hoch liegen, wie zunächst angenommen. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung kommende Woche Donnerstag die Zusatzkosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro freigeben.