Verkehrswende in Düsseldorf Schnuppertag an der Mobilitätsstation am Horionplatz

Anlässlich der Inbetriebnahme veranstaltet die Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD) am Eröffnungstag von 15 bis 17 Uhr einen Schnuppertag. Bei kostenfreiem Kaffee, Tee und Gebäck werden die Angebote vorgestellt und erklärt. Denn ganz unumstritten war die Mobilstation während der Planungsphase in der Nachbarschaft auch nicht, in Dialogen mit der CMD wurde den skeptischen Bürgern der Carlstadt die Möglichkeit gegeben, Sorgen zu äußern. Die Kosten für die Mobilitätsstation Horionplatz beliefen sich nun auf 130.000 Euro. Die Förderquote liegt bei 80 Prozent. Im Dezember sollen außerdem noch die Stationen Bachplätzchen, Universität Mensa und Universität Mitte fertig werden.