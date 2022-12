Diskussion in Düsseldorf Der schöne Traum von der grünen Stadt

Großprojekte sollten zur Überwindung anderer Probleme in der Stadt beitragen und andernfalls keine Baugenehmigung erhalten. Diese so genannte Planwertabschöpfung forderte Christoph Ingenhoven, Architekt des Kö-Bogen II, bei einer Podiumsdiskussion im Stadtmuseum. Dort ist derzeit die Ausstellung „Grüne Projekte in Düsseldorf“ zu sehen. Jetzt ging es um die Frage, wie die Stadt grüner und nachhaltiger wird, widerstandsfähiger, lebensfähiger und lebenswerter.