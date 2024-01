Kältebusse, Bahnhofsmission und Vereine in NRW Hier finden Menschen ohne festen Wohnsitz bei Kälte Hilfe

Essen Das Deutsche Rote Kreuz in Essen bietet unter der Rufnummer 0201/22 22 22 eine 24-Stunden-Hotline. Hier können Obdachlose anrufen, die die Kältehilfe in Anspruch nehmen möchten. Auch besorgte Passanten können sich hier melden, wenn Sie einen frierenden Obdachlosen entdecken. Im Westviertel in der Lichtstraße 1 stehen beheizbare Zelte mit Schlafplätzen und Duschmöglichkeiten für Männer zur Verfügung. Auch warme Mahlzeiten werden ausgegeben. Frauen finden in der Grimbergstraße 22 in Essen-Kray ein entsprechendes Angebot. Wenn die Menschen, die das Angebot annehmen wollen, einen tierischen Begleiter haben, ist dieser ebenfalls willkommen.