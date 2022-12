Geschichtsschreiber des Arbeiter-Samariter-Bunds Zu Besuch beim „Stehauf-Mädchen“

Über ein halbes Jahr haben sich die beiden Frauen zwei bis drei Mal pro Woche in der Wohnung der 88-Jährigen in Friedrichstadt getroffen. Denn sie hat viel zu erzählen, von einem Leben mit vielen Tiefschlägen, aber auch davon, wie sie es gemeistert hat. Wie viele aus ihrer Generation, prägen auch sie die Kriegserfahrungen. Da ist die Flucht aus Ostpreußen als Mädchen, die Mutter hochschwanger. Der Bruder kommt während der Strapazen zur Welt, er lebt aber nur wenige Tage. Sie strandet schließlich in der DDR, eckt an, weil sie als Christin und bekennende Pazifistin die Oberen für „ihren Militarismus“ kritisiert. Sie wird beäugt und flieht wieder. Das war 1955. Eine Reisebescheinigung für den Besuch der Großmutter im Westen erhält sie zwar, aber sie fährt nur mit einem Köfferchen für 14 Tage. Damit es glaubhaft wirkt. Sie kehrt nicht zurück.