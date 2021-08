C-Jugend will aufsteigen : DSC 99 spielt sich für die Relegation warm

Düsseldorf Die C-Jugendfußballer des Vereins haben nur noch drei Tests, bevor es um den Aufstieg in die Niederrheinliga geht. Das Team, dass neu zusammengestellt werden musste, muss sich bis dahin einspielen.

Von Null auf Hundert in nur wenigen Tagen. Vor dieser hohen Anforderung stehen die C-Jugendfußballer des DSC 99. Den zum Teil gerade erst aus dem Sommerurlaub zurückgekehrten Schützlingen von Nikos Kyzeridis bleiben nur wenige Trainingseinheiten und drei Testspiele binnen vier Tagen, um sich auf den ersten Saisonhöhepunkt vorzubereiten – die beiden Relegationsspiele um den Aufstieg in die Niederrheinliga gegen den SC Kapellen.

Die Chance, überhaupt in die höchste Spielklasse auf Niederrheinebene aufzusteigen, verdankt der DSC einer Ausnahmeregelung. Da der sportliche Auf- und Abstieg in der vergangenen, wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison ausgesetzt wurde, gab der Verband den Vereinen dafür die Möglichkeit, sich unter bestimmten Voraussetzungen für einen Aufstieg zu bewerben. Der DSC 99 erfüllt mit dem Jahrgang 2007 diese Bedingungen und hofft nun auf den großen Wurf.

Allerdings könnte die Aufgabe wohl kaum schwerer sein. Denn Trainer Nikos Kyzeridis hatte im Vorfeld Mühe, überhaupt eine schlagkräftige Mannschaft zusammen zu stellen. „Wir hatten nur noch acht Spieler aus dem Jahrgang 2007 und mussten somit in kurzer Zeit mit Neuzugängen und aufgerückten Spielern aus der D-Jugend ein neues Team zusammen stellen“, erklärt der Übungsleiter. Kyzeridis hofft, dass seine Spieler in den verbleibenden Tests gegen den SV Bedburdyck-Gierath, den SC West und die SG Kaarst nun schnell zueinander finden, um dann am 21. August gut vorbereitet in das erste Relegationsspiel gegen den SC Kapellen zu gehen. Das Rückspiel findet dann am 28. August statt. „Von unserem Gegner wissen wir nicht viel. Aber wir vertrauen unseren Jungs. Wir werden unser Bestes geben“, verspricht Kyzeridis.