Abstiegskampf : Schwierige Aufgabe für Rochusclub in München

Düsseldorf Für die Düsseldorfer geht es gegen TC Großhesselohe auch um den Klassenerhalt. Doch der Gegner hat zahlreiche Top-Spieler in seinen Reihen.

Irmler hingegen kämpft nicht nur gegen den sportlichen Abstieg in Liga zwei, sondern auch darum, die noch ausstehenden drei Spieltage finanzieren zu können. „Eigentlich ist die Kasse leer“, gesteht der Teamchef. „Aber Rochusclub-Vorsitzender Burchard von Arnim setzt sich massiv für den Erhalt der Bundesliga ein.“ Und auch Irmler hat schon in die eigene Tasche gegriffen, um beispielsweise Jaume Munar (Weltrangliste 66) zum zweimaligen Einsatz in der Liga zu bewegen. „Geld macht die Punkte. Wir stünden ja auch besser da, wenn wir die Finanzen hätten, um so aufzustellen, wie wir es gerne getan hätten“, gesteht Irmler. „Ich habe viele Spieler, die für mich durchs Feuer gehen und mit denen ich ein 'Gentlemen-Agreement' mit reduzierten Bezügen habe. Aber sie spielen ja auch für ihre Existenz und können trotz aller Freundschaft nicht vollständig auf eine angemessene Entlohnung verzichten.“