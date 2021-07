Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen sind zurück im Training – viele Tests geplant

Leverkusen Seit dieser Woche bereiten sich die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 in Leverkusen auf die neue Saison vor. Bis auf Zoe Sprengers sind alle Spielerinnen gesund aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Den Montag nutzte er gleich auch zu einem ausführlicheren Gespräch mit Marija Kaluderovic. Anders als die übrigen Verpflichtungen des Sommers konnte die Kreisläuferin noch nicht am Organisationstreffen der Zugänge in der vergangenen Woche teilnehmen und reiste aus persönlichen Gründen erst pünktlich zum Vorbereitungsstart an.

Mit Ausnahme von Zoë Sprengers, die verletzt vom Olympia-Trainingslager der holländischen Nationalmannschaft zurückkehrte (Bänderriss im Sprunggelenk), meldeten sich alle Leverkusenerinnen gesund aus der Pause zurück. Das gilt auch für Fanta Keita. Sie belegte mit dem Senegal den fünften Platz bei der Afrikameisterschaft in Kamerun und nutzte die Möglichkeit, nach ihrer langen Verletzungspause Spielpraxis zu sammeln. Angesichts des leichten Umbruchs im Kader werden sie und die Elfen in diesem Sommer reichlich Gelegenheit haben, bei Testpartien und Turnierteilnahmen an der Abstimmung zu feilen.

Geplant sind unter anderem Turniere in Fritzlar (Domstadt-Cup am 7. und 8. August) und Bensheim (Dentsply-Sirona-Cup am 21. und 22. August), ein Trainingslager daheim (mit Übernachtung im Tagungszentrum Große Ledder in Wermelskirchen und Training in Leverkusen), dazu zwei Testspiele in Blomberg gegen die HSG Blomberg-Lippe und den Buxtehuder SV sowie Gastspiele bei den kleineren Nachbarn Lintfort, Aldekerk und Beyeröhde. „Wir sind das Flaggschiff des Frauenhandballs in der Region. Darum finde ich diese Tests in der Umgebung wichtig“, betont Schwarzwald.