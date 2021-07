Meerbusch : Sommerpause für die Tennisspieler

Christoph Pressmann will wieder punkten. Foto: Christoph Baumeister

Meerbusch Die zweite Hälfte der Saison bleibt für die Sandplatz-Spezialisten spannend. Andere Meerbuscher Teams spielen bisher eine Durchwachsene Saison und müssen um den Klassenerhalt kämpfen.

Während sich die Mannschaften in den übrigen Sportarten aktuell auf die neue Saison vorbereiten, befinden sich die Tennisspieler bereits in der Sommerpause. Wir geben einen Zwischenstand, wie die höherklassigen Teams aus Meerbusch nach knapp der Hälfte der Saison im Rennen liegen.

REGIONALLIGA Das erstmalige Abenteuer in der zweithöchsten deutschen Spielklasse wird für die Herren 30 des TC Bovert ziemlich sicher nach nur einem Jahr wieder enden. Nach dem 0:9 am vergangenen Wochenende beim TC Waldhof – der fünften Niederlage im fünften Spiel – ist der Gang zurück in die Niederrheinliga für sie kaum noch abzuwenden. „Man muss einfach anerkennen, dass diese anderen Teams einfach eine Nummer zu groß für uns sind“, so Kapitän Steffen Skopp.

NIEDERRHEINLIGA Die Herren des TV Osterath haben nach drei von acht Spieltagen erst einen Sieg auf dem Konto. Allerdings erfolgten die beiden Niederlagen auch gegen die beiden Aufstiegsaspiranten TC Ohligs (2:7) und TC Bredeney III (3:6). „Nach den Ferien warten allesamt Gegner, die mit uns auf Augenhöhe sind, dann werden wir weitere Siege einfahren“, ist Trainer Luis Elias überzeugt. Auf Titelkurs befinden sich sowohl die Damen 55 als auch die Damen 60 von GWR Büderich. Beide Mannschaften führen nach zwei Spieltagen jeweils souverän die Tabelle an.

1. VERBANDSLIGA Die 2. Herren des TV Osterath stehen nach drei Auftaktniederlagen in Folge mit dem Rücken zur Wand. Gerade einmal drei Matchpunkte konnte das Schlusslicht in den ersten drei Partien ergattern. Die Herren 40 des TC Bovert liegen hingegen auf Aufstiegskurs. Sie entschieden ihre beiden bisherigen Partien beim DSC 99 (7:2) und gegen Eigen-Stadtwald (8:1) klar für sich. Eng könnte es hingegen für Boverts „50er“ werden, die stark ersatzgeschwächt sind und mit aktuell 1:2-Punkten um den Ligaverbleib bangen müssen. Ebenfalls nicht gut bestellt ist es um die Damen 40 von GWR Büderich, die nach drei deutlichen Niederlagen hintereinander kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt haben. Kaum besser sieht es für die Damen 65 des TSV Meerbusch aus, die ihre ersten beiden Saisonspiele verloren. Die Herren 50 des TV Osterath treten lediglich in einer Fünfergruppe an. Nach einem 3:6 bei RW Kempen II und einem 6:3 gegen RC Düsseldorf II werden sie wohl weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun bekommen