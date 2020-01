Fußball : Fortunas U17 steht nach Aufholjagd im Achtelfinale

(sor) Sieben Juniorenteams aus Düsseldorf sind im Fußball-Niederrheinpokal an den Start gegangen, vier davon haben es in das Achtelfinale geschafft. Bei den B-Junioren stehen alle drei Starter aus Düsseldorf in der nächsten Runde.

Turu 80 hat 3:2 (2:0) bei der 1. SpVgg. Solingen-Wald gewonnen. Die Oberbilker gaben dabei binnen drei Minuten nach der Halbzeit ihre 2:0-Pausenführung aus der Hand, erzielten kurz vor Schluss aber den umjubelten Siegtreffer.

Mit großer Moral setzte sich Fortunas U17 beim Niederrheinligisten ETB SW Essen 3:2 nach Verlängerung durch. Dabei holte der Bundesligist einen 0:2-Rückstand auf, startete aber durch Tore von Max Kohmann (44.), Marco Daniel Stüttgen (48.) erst eine Aufholjagd. In der Verlängerung machte dann Marc Rommels Treffer (84.) den Unterschied.

Die SG Unterrath musste lange um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, setzte sich aber letztlich mit 3:1 durch. Minkyu Kim sorgte in der Schlussphase für die endgültige Entscheidung mit dem dritten Treffer der SGU.

Bei den C-Junioren ließ Fortuna Düsseldorf beim 10:0 (5:0) bei der 1. Spvg. Solingen von Beginn an überhaupt keinen Zweifel aufkommen, wer die nächste Runde erreichen würde. Fortunas Torjäger Paul Gelber (3 Tore), Dragan Kostic, Jan-Simon Symalla (je 2), Mechak Quiala Tito, Fabian Deniz Sari und Julian Andreas Pauli trafen im Bergischen. Überraschend musste Niederrheinliga-Spitzenreiter SG Unterrath durch ein 0:1 nach Verlängerung bei Rhenania Hamborn bereits die Segel streichen.