Basketball : „Den Druck hat der Gegner“

Die Basketballerinnen der Bascats treffen als Regionalliga-Erste auf den Verfolger.

Das Kribbeln steigt: Für die Basketballerinnen der Capitol Bascats stehen die Wochen der Wahrheit an. Am Sonntag (16 Uhr) trifft der Regionalliga-Spitzenreiter auswärts auf den Tabellenzweiten VfL AstroStars Bochum, eine Woche später geht es zum Dritten BBZ Opladen II. In diesen Partien können die Düsseldorferinnen die Weichen für den möglichen Aufstieg in die zweite Bundesliga stellen. Teammanager und Co-Trainer Sean Lowe berichtet von einer ausgesprochen guten und zuversichtlichen Atmosphäre im Team.