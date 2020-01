Basketball : Giants verlieren bei Cooper-Rückkehr

Spielmacher Deshaun Cooper (am Ball) feierte nach rund fünfmonatiger Verletzungspause für die Basketballer der SG ART Giants eine gute Leistung und war mit 18 Punkten gleich Top-Scorer des Teams, doch das 65:75 (39:42) beim Tabellenvierten WWU Baskets Münste konnte auch er nicht verhindern. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Die Düsseldorfer unterliegen Münster in der 2. Basketball-Bundesliga, obwohl der Spielmacher 18 Punkte erzielt.

„Wir haben das Spiel unter dem Korb verloren. Unter den Brettern konnten wir uns nicht durchsetzen“, erklärte Trainer Kevin Magdowski. Zum ersten Mal in dieser Saison verloren die ART Giants das Rebound-Duell deutlich (33:45). Dabei gelang der Start in die Partie ähnlich wie in der Vorwoche gegen Schwelm. Vor 2720 Zuschauern begannen die Düsseldorfer selbstbewusst und sehr treffsicher. Nach fünf Minuten stand es bereits 20:15. „Das war unfassbarer Angriffsbasketball“, schwärmte der Trainer.