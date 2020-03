Basketball : Bascats mit neuem Headcoach

Dhnesch „Nash“ Kubendrarajah heißt der Nachfolger von Basketball-Meistertrainer Omar Collington.

(cle) Die Planungen für die 2. Damen-Basketball-Bundesliga laufen bei den Capitol Bascats auf Hochtouren. Mit Dhnesch „Nash“ Kubendrarajah verkündeten sie jetzt die Verpflichtung eines neues Headcoaches. Meistertrainer Omar Collington, der die Mannschaft innerhalb von drei Jahren durch drei Aufstiege in Folge in die zweithöchste Spielklasse geführt hatte, macht als Co-Trainer weiter.

Assistieren wird Collington dem 28-jährigen Dhnesch Kubendrarajah. Der B-Lizenz-Inhaber ist bereits seit zehn Jahren als Trainer tätig. Von 2015 bis 2018 war er Headcoach bei der SG Bergische Löwen in der 2. Damen-Basketball-Bundesliga. Zuletzt arbeitete er für ETB Essen. „Mit der Kombination von Nash und Omar sind wir für die kommende Saison bestens aufgestellt. Wir haben das richtige Trainergespann, um Spielerinnen vor allem noch im individuellen Bereich besser zu machen“, ist Lowe überzeugt. Er hatte Kubendrarajah vor sechs Jahren bei einem Trainerlehrgang kennengelernt. Seitdem waren die beiden im regelmäßigen Austausch. Zudem war der B-Lizenz-Inhaber als Gasttrainer bei diversen Feriencamps der Capitol Bascats dabei. „Dort haben wir einen sehr guten Einblick in seine Arbeitsweise erhalten können. Nash arbeitet sehr strukturiert, sehr detailliert. Alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Er ist zu 100 Prozent dabei“, schwärmt Lowe, der zugibt: „Nash war unser absoluter Wunschkandidat. Es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der die so erfolgreiche Arbeit von Omar weiterführen kann. Für mich gab es nur eine Person, die dafür in Frage kam. Ich hatte keinen Plan B.“