Basketball : Giants zwischen Aufstieg und Klassenerhalt

Die Chronologie des vergangenen Jahres: Am Ende steht für die Basketballer das Happy End.

(cle) Die Nachricht über das vorzeitige Saisonende in der 2. Basketball Bundesliga Pro B Nord mit den gestrichenen Playdowns und der Nichtabstiegsregelung bedeutet für die SG ART Giants das glückliche Ende einer komplizierten Spielzeit. „Das war eine sehr kräftezehrende, aber auch lehrreiche Saison“, sagt der Vereinsvorsitzende Tim Uhden. Ein Rückblick auf die ereignisreichen letzten zwölf Monate.



März 2019: Die ART Giants werden vorzeitig Meister der 1. Regionalliga und steigen verdient in die 2. Bundesliga Pro B auf. Über 500 begeisterte Fans feiern mit der Mannschaft in der Sporthalle des Comenius-Gymnasiums.