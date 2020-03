Skaterhockey : Krise bremst Rams aus

Der Skaterhockey-Bundesligist war optimal vorbereitet in die Saison gestartet.

(tino) Der ISCD Rams hat richtig Gas gegeben in der Vorbereitung auf die Inline-Skaterhockeysaison 2020. Nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga hatten sich die Rollsportler aus dem Sportpark Niederheid den direkten Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt. Dafür ackerten die Schützlinge von Trainer Christian Perlitz wie verrückt. Der Vorstand hatte unter anderem mit der Gauselmann-Gruppe einen neuen Premiumsponsor an Land gezogen. Alles war gut vorbereitet, beim achtmaligen deutschen Herrenmeister. Sogar ein 64 Seiten starkes Saisonheft wurde aufgelegt Aber nur ein einziger Spieltag konnte in der zweiten Skaterhockeybundesliga absolviert werden. Immerhin unterstrichen die Rams ihre sportlichen Ambitionen und fegten die Red Devils Berlin II mit 19:3 (7:1, 7:0, 5:2) Toren vom Feld. Damit stehen die Rams genau da, wo sie sich selber sehen, nämlich an der Tabellenspitze der Zweitliga-Gruppe Nord. Kurz danach setzte der Vorstand der ISHD (Inline-Skaterhockey Deustchland) den gesamten Spielbetrieb vorläufig aus. „Wir wurden voll ausgebremst, sportlich und organisatorisch und können die Inliner vorläufig in die Ecke stellen“, erklärt Perlitz.