Fußball : Zukunft des Osterturniers ist gefährdet

Am Mittwoch sagten die Organisatoren die U19-Champions-Trophy des BV 04 ab. Sie bleiben auf hohen Kosten sitzen.

Sie hätten in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt lange versucht, der Krise zu trotzen und eine Durchführung zu ermöglichen. „Doch aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschnitten sehen wir keine Möglichkeit, ein Fußballturnier mit bis zu 2000 Zuschauern am 9. April anzupfeifen, während in ganz Deutschland das öffentliche Leben stillsteht.“ Zumal es die Fußballer der „Right To Dream“-Academy aus Ghana, der Japanischen Hochschulauswahl und des FC Everton mit dem Einreiseverbot in die EU gar nicht bis zu dem Fußballplatz geschafft hätten. Damit wird zum ersten Mal seit 1963 an der Roßstraße zu Ostern kein A-Jugend-Turnier über die Bühne gehen.