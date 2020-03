Fußball-Landesliga : Schwarz-Weiß-Trainer Breitmar steht vor vielen Herausforderungen

Düsseldorf Der 37-jährige David Breitmar leidet nicht nur als Trainer des Fußball-Landesligisten unter der Corona-Krise. In wirtschaftlicher Hinsicht macht sie ihm wegen seiner Fußballschule noch stärker zu schaffen.

Es ist nicht die erste Herausforderung, die der Trainer in seiner Laufbahn bei Schwarz-Weiß meistern musste. Begonnen hatte diese 2017/18, damals noch in der Bezirksliga. „In der ersten Zeit war ich neben Harald Becker Co-Trainer und stand ab und zu auch als Spieler auf dem Platz“, erinnert er sich. Später bildete er mit dem erfahreneren Dennis Wienhusen ein erfolgreiches Trainergespann, das gleich in der ersten gemeinsamen Saison den Aufstieg in die Landesliga schaffte.