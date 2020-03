Absagen in Düsseldorf : Corona legt den Sportbetrieb still

Düsseldorf Die Absagen von Sportereignissen am Wochenende erreichen am Freitag auch den Amateurfußball. Andere Verbände hatten vorgelegt.

Wasserball. Als wohl einzige Sportart hat der Wasserball den Spielbetrieb noch nicht komplett eingestellt. Das Spiel in der Bundesliga Pro B zwischen dem SV Krefeld 72 und dem DSC wird am Samstag stattfinden. Die Partie der Krefelder gegen Bayer Uerdingen wurde hingegen von Uerdingen abgesagt.

Basketball. „Die aktuelle Lage in Bezug auf den Covid-19 Virus erlaubt es uns nicht, den Spielbetrieb weiter durchzuführen.“ Im Vordergrund stehe die Gesundheit von Athleten, Trainern, Schiedsrichtern und allen anderen Beteiligten, schrieb der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV). „Ob es uns gelingen wird, den Spielbetrieb nach Ostern wieder aufnehmen zu können, ist heute noch nicht abzuschätzen“, hieß es in der Pressemitteilung. Bereits am späten Mittwochabend hatte sich die 2. Basketball-Bundesliga dazu entschieden, den 30. Spieltag in der Pro A sowie die Play-off- und Play-down-Spiele in der Pro B für dieses Wochenende abzusetzen. Hier hätten die ART Giants im ersten Play-down-Spiel bei den TKS 49ers in Stahnsdorf (Brandenburg) antreten müssen.