Basketball : Saison vorbei, Rheinberg steigt auf

Kapitän Thomas Schrader wird mit dem TuS 08 in der neuen Saison in der Landesliga auflaufen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der Basketball-Verband hat entschieden, die Spielzeit vorzeitig zu beenden. Die TuS 08-Herren sind damit Bezirksliga-Meister. Die BG Lintfort belegt in der 2. Regionalliga Rang sieben.

17 von 18 Punktpartien hatten die Basketballer des TuS 08 Rheinberg vor der Zwangspause absolviert. Diese 34 Punkte reichen für den Aufstieg. Denn das Präsidium des Westdeutschen Basketball-Verbands (WBV) hat beschlossen, den Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie einzustellen. Die aktuellen Tabellen im Jugend- und Seniorenbereich werden zu offiziellen Abschlusstabellen. Der TuS 08 steigt damit als Spitzenreiter der Bezirksliga erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. „Wir freuen uns riesig darüber. Wir haben eine tolle Saison gespielt und es meiner Meinung nach auch verdient“, sagt Trainerin Anika Illbruck-Schuurmann.

Die Rheinberger hätten die letzten Partien gerne gespielt, hatten sich jedoch bereits einen komfortablen Vorsprung auf die Konkurrenz erarbeitet. Am 12. März, als der Spielbetrieb ausgesetzt wurde, hätten sie den vorzeitigen Aufstieg perfekt machen können. „Trotz der aktuellen Umstände wäre es nicht klug, sich nicht zu freuen. Wir hatten viel investiert und sich die Jungs durch ihre Leistungen den Aufstieg erarbeitet“, meint Illbruck-Schuurmann. „Ich bin als Spielerin einige Male aufgestiegen. Aber als Trainerin ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl.“ Ihren Spielern hat sie ans Herz gelegt, bis auf Weiteres an der Grundlagen-Fitness zu arbeiten.

Mächtig Stimmung könnte auch bei der „Zweiten“ aufkommen, die in der Kreisliga auf Rang eins liegt. Der TuS 08 werde eine Wildcard für die nächst höhere Spielklasse beantragen. Diese Ausnahmeregelung bietet der WBV für die kommende Saison an. Die Entscheidung fällt frühstens im Mai.

Die Herren der BG Lintfort werden in der 2. Regionalliga auf Platz sieben abschließen, ohne die finalen vier Spiele ausgetragen zu haben. Ob und welche finanziellen Folgen auf den Verein zukommen, kann Kassenwart Michael Grossmann noch nicht beziffern: „Es kommt darauf an, wie sich die Situation weiter entwickelt.“

Fraglich ist auch, wie sich die 2. Regionalliga in der nächsten Saison zusammensetzt. Der Verband vergibt auch Wildcards an all jene Teams, die in den ausstehenden Spielen den Abstieg hätten vermeiden können. Sie dürfen sich für die selbe Liga bewerben. Das soll dazu führen, Härtefälle und im Zweifel auch Sportgerichtsverfahren zu vermeiden. „Aus diesem Grund ist allerdings auch völlig offen, wie die Ligastärke aussehen wird“, sagt Markus Plüm, Sprecher der BG Lintfort, „von nur neun oder zehn Mannschaften bis hin zu 14 ist alles möglich“. Bisher startet die 2. Regionalliga mit zwölf Teams, die 22 Partien absolvieren. „Das ist eine gute Zahl, um für die Spieler auch genügend Freiraum zu lassen. Schließlich sind wir keine Profis“, betont Plüm.