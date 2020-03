Tischtennis : Champions haben Platz zwei im Visier

Der Düsseldorfer Drittligist hat ein schweres Restprogramm. Das Spiel in Hannover gewann er 6:1.

Weite Anreise Karakasevic, Nummer eins der Champions, hatte eine ungewöhnlich lange Anreise hinter sich. Der 119. der Weltrangliste war zuvor noch bei den Qatar-Open angetreten und war dort in der zweiten Runde gegen den Japaner Takuya Jin mit 1:4-Sätzen ausgeschieden. Anschließend flog er vom Emirat an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf auf den Weg nach Düsseldorf, um am Freitag am Training des Aufsteigers in die 3. Bundesliga teilzunehmen.