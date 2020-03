Handball : Training per Livestream

Coach Beni Daser erreicht seine Handballer über einen Youtube-Kanal

Die Sporttasche packen und ab in die Sporthalle – für die Handballer des HC Düsseldorf ein Ritual, das in den Tagen der Pandemie wegfällt. Denn die Hallen sind wegen Corona geschlossen. Doch es gibt andere Wege, gemeinsam Sport zu treiben. Trainer Beni Daser hat einen solchen Weg gefunden: Per Livestream über seinen Youtube-Kanal „Absolut Handball“ bietet er seinen Schützlingen auch jetzt noch gemeinsame Übungseinheiten an.

Der Coach absolviert mit seinen Jungs wöchentlich sieben Trainings. An jedem Montag, Mittwoch und Freitag ist er mit seinen B- und A-Jugend-Spielern über das Internet verbunden. Er turnt vor, seine Jungs machen die Übungen in ihren Wohnzimmern nach. „Per Video und Livestream kann ich am besten die Verbindung zu meinen Spielern halten“, sagt Daser. „Ich haben ihnen zwar auch Trainingspläne mit nach Hause gegeben, doch das ist so unpersönlich. Wichtig ist mir als Trainer und uns als Mannschaft der direkte und unmittelbare Kontakt per Video“, sagt Daser. „So können wir am besten sieben Mal die Woche Vollgas geben.“ Seine Zuschauer sind dabei nicht nur aufs Zuhören und Zuschauen beschränkt, über einen Chat können sie mit ihrem Trainer direkt in Kontakt treten.