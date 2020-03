Ehemalige Punktrichterin : Wie Renate Eßer ihr Herz an den Boxsport verlor

Düsseldorf „Sie kümmert sich um alles, ist immer für einen da“, sagt Düsseldorfs Hoffnung im Profiboxen, Timo Rost, über sie. Die heute 73-Jährige hat große Teile ihres Lebens dem Kampfsport verschrieben.

Frauen und Boxen – das war schon immer eine nicht so einfache Beziehung. Bis zum heutigen Tag sehen viele Frauen im Boxen weniger die edle Kunst der Körperverteidigung, als eine Schlägerei mit der Absicht, den Gegner möglichst auf den Ringboden zu bringen. „Das habe ich bereits bei meinem ersten Besuch einer Box-Veranstaltung so nicht empfunden. Gutes Boxen hatte schon damals für mich nichts Brutales“, erinnert sich Renate Eßer.

Die Liebe zum Boxsport drückte sich schon bald nicht nur durch organisatorische Arbeiten aus. „Ich wollte einfach dicht beim Boxen dabei sein“, sagt sie und ließ diesen Wunsch auch seit 1986 wahr werden. Allerdings nie als aktive Boxerin („Um Gottes Willen, nein“) – sie legte die Prüfung als Punktrichterin ab und saß fortan zwischen lauter männlichen Kollegen als ganz in weiß gekleidete Frau in der ersten Reihe am Ring. Die genaue Zahl der Kämpfe, in denen sie Wertungspunkte verteilte, kennt sie nicht. „Es werden so an die 1000 gewesen sein“, schätzt sie.