„Einzig logische Entscheidung“ : Basketball-Bundesliga pausiert mindestens bis 30. April

Berlin Die Basketball-Bundesliga macht weiter Pause - mindestens bis 30. April. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz. Die Teams klammern sich im Kampf um das Überleben an jede Hoffnung.

Nach einer Videokonferenz setzen die Klubs aus der Basketball Bundesliga (BBL) weiter auf das Prinzip Hoffnung, an Spielbetrieb ist wegen des Coronavirus aber weiter nicht zu denken. Bis mindestens zum 30. April wird pausiert, das beschlossen die Vereine am Mittwoch laut BBL-Mitteilung "mit deutlicher Mehrheit". Die Zeit soll bestmöglich genutzt werden, um Pläne zu entwickeln werden, wie diese Saison sportlich beendet werden kann. Der Abbruch droht aber weiterhin.

Drei Stunden lang debattierten die Verantwortlichen der 17 Bundesligisten in einer Videoschalte. Das Ergebnis, sich noch mehr Zeit zu geben, bewertete die große Mehrzahl positiv. "Der BBL-Beschluss ist die einzig logische Entscheidung", sagte Geschäftsführer Marko Pesic vom deutschen Meister Bayern München: "Somit besteht auch weiterhin Zeit, zu diversen Problemstellungen und Szenarien Lösungen zu erarbeiten."

Wie die Liga in einem Statement mitteilte, gehört dazu auch die Idee, die Saison eventuell "mit einem gekürzten respektive verdichteten Modus" zu Ende zu spielen. Frank Meinertshagen, Geschäftsführer der BG Göttingen, ist zufrieden. "Momentan kann man nur sehr schwer absehen, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickelt. Deshalb ist die Entscheidung, erst einmal noch ein bisschen abzuwarten, in meinen Augen die richtige."