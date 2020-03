Handball : TV Angermund: Duval will wieder Spieler sein

Julian Duval will nicht als Spielertrainer zur Verfügung stehen. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

(wm) Wie so viele Menschen auf der gesamten Welt bewältigt Julian Duval gegenwärtig seine tägliche Arbeit von daheim aus. Also Homeoffice. Der 32 Jahre alte Handballtrainer des TV Angermund ist Projektleiter bei Aldi Nord in Essen, immerhin entfällt derzeit die oft schwierige Anfahrt über die A 52. Aber neben seinem Job schweben seine Gedanken ständig um seinen TVA.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der hat in der Oberliga noch sieben Spiele vor der Brust, ist Drittletzter und steht bei zwei Direktabsteigern mitten im Abstiegskampf – sofern die Saison zu Ende gespielt wird.

Kontakt zu seinen Spielern freilich hat der gebürtige Mettmanner gegenwärtig nur über die digitalen Wege. „Wir sitzen alle auf heißen Kohlen“, so der 32-jährige Familienvater. „Sollte es plötzlich weitergehen, wovon gegenwärtig freilich keine Rede sein kann, dann muss die Mannschaft fit sein.“ Dann macht er eine Pause und lässt wenig später seinen Gedanken freien Lauf. „Sinnvoll ist eigentlich nur, die Saison umgehend abzubrechen“, findet Duval, der seit Kurzem stolzer Vater von Zwillingen ist. Eigentlich wurde er 2016 als Rückraumspieler an den Freiheitshagen geholt. Als dann aber zum Rückrundenbeginn Eric Busch sein Traineramt niederlegte und Duval wegen seiner Knieprobleme nicht spielen konnte, da baten ihn seine Mannschaftskameraden, als Trainer weiterzumachen. Er gehörte ohnehin stets zu den Wortführern, alle im Umfeld des TVA hören genau hin, was er zur sportlichen Lage so zu sagen hat.

Und nun sagt er: „Wird irgendwann weitergespielt, zieht sich diese Saison bis in den Juni hinein. Eine unmögliche Situation. Die Spieler haben alle längst ihren wohlverdienten Urlaub geplant, die Mannschaftstouren ohnehin, und so wäre es ein völlig verzerrter Wettbewerb.“ Deutliche Worte, sie kann man nur bestätigen.

Über seinen Schreibtisch gehen aber längst die Planungen für die kommende Spielzeit. Hoffentlich Oberliga, es wäre für die Blau-Weißen das fünfte Jahr in Folge. Nicht mehr dabei sind dann der Torjäger Patrik Ranftler, der eigentlich als Linkshänder unersetzlich ist, und Torwart Dominik Sieberin. Ihn, den 28 Jahre alten Polizeibeamten, zieht es zu seinem Stammverein SG Überruhr zurück, und Ranftler wechselt zum wahrscheinlichen Oberliga-Meister HC Wölfe Nordrhein. Die Regionalliga reizt den 30-Jährigen, sie ist noch einmal eine Riesen-Herausforderung. „Stand jetzt bleibt es bei diesen beiden Abgängen“, so Duval.