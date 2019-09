Am Samstag in der Classic Remise : Ein harter Prüfstein für Boxprofi Timo Rost

Am Samstag in der Classic Remise

Timo Rosts (links) erster Auftritt in der Classic Remise: Im Oktober 2018 bezwingt er Tiran Metz. Foto: Andreas Bornewasser

Düsseldorf Am Samstag steigt der Gerresheimer Boxprofi gegen den Polen Bartlomiej Grafka in den Ring. Die Classic Remise ist längst ausverkauft.

Timo Rost fühlt sich gut. „Bestens sogar“, versichert der 28-Jährige gut gelaunt. „Meine Vorbereitung ist wunderbar gelaufen, ohne störende Zwischenfälle. Ich bin bereit.“ Das muss der Gerresheimer Boxer allerdings auch sein, denn am Samstagabend wartet wahrscheinlich die härteste Prüfung seiner bisherigen Profikarriere auf ihn. Als Hauptattraktion des großen Boxabends in der Classic Remise an der Harffstraße trifft Rost auf den drei Jahre älteren Polen Bartlomiej Grafka.