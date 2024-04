Tusa gewinnt Volleyball-Relegation Das Wunder von Spich

Die Fleher Volleyballer können ihr Glück kaum fassen: Nach einer an Dramatik nicht zu überbietenden Relegation zwischen den beiden Verbandsliga-Vizemeistern Tusa 06 und FC Spich ziehen die Düsseldorfer um Trainer Götz Fellrath in die Oberliga ein. Dabei gehen die Sportler aus beiden Lagern durch ein Wellenbad der Gefühle: Nach einer frustrierenden 0:3 (19:25, 24:26, 20:25)-Niederlage im Hinspiel sind die Düsseldorfer am Boden zerstört. Doch nach einer spektakulären Aufholjagd im Rückspiel in Troisdorf und einem nicht für möglich gehaltenen 3:0 (25:20, 25:22, 25:18)-Triumph sind sie strahlende Sieger. Am Ende haben sie dank zweier Punkte in der Gesamtrechnung die Nase vorn. Für Tusas Volleyballer bleiben die beiden Partien im Rückblick ein kaum noch zu steigernder Höhepunkt in ihrem Sportlerleben.