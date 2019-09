Fußball : SC West kämpft um den Anschluss an die Tabellenspitze

Nach dem 0:1 gegen Spitzenreiter Frohnhausen muss der Fußball-Landesligist punkten, um nicht entscheidend zurückzufallen.

Wenn Landesliga-Neuling Schwarz-Weiß 06 am Sonntag (15 Uhr, Stoffeler Kapellenweg) Absteiger FSV Duisburg empfängt, dann geht es für das Team von David Breitmar und Dennis Wienhusen vor allem darum, sich endlich für die gute Moral der jüngsten Spieltage zu belohnen. Gegen favorisierte Teams wie Jahn Hiesfeld und Genc Osman hatten die Oberbilker engagierte Leistungen abgeliefert, aber nichts Zählbares mitgenommen. So findet sich die Mannschaft nun mit aktuell sieben Punkten erneut in der Abstiegszone wieder. Nun steht sie vor der Partie gegen die drittplatzierten Duisburger besonders unter Druck. Für Paul Breitmar ist dabei klar, worin sich sein Team gegen den FSV unbedingt verbessern muss. „Wir bekommen im Moment in der Defensive einfach viel zu leichte Gegentore“, ärgerte er sich. „Es kann nicht sein, dass wir auswärts zwei Tore schießen und am Ende trotzdem ohne Punkte nach Hause fahren“. Vor der Partie gegen Duisburg darf der Coach allerdings darauf hoffen, in der Defensive personell wieder mehr Optionen zu haben. Denn mit Dennis Uiberall und Daniel Becker stehen höchstwahrscheinlich wieder zwei Innenverteidiger zur Verfügung, die gegen Genc Osman noch fehlten und der Schwarz-Weiß-Defensive rechtzeitig zu mehr Stabilität verhelfen könnten. Paul Breitmar gab sich daher gegen den favorisierten FSV, der in der Landesliga die letzten fünf Partie gewann, selbstbewusst. „Bisher war keine Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, eine Übermannschaft“, erklärte er. „Ich gehe davon aus, dass das auch für den FSV Duisburg gilt“.