1. Hockey-Bundesliga : DHC-Damen auf Hamburg-Tour

(JP) Die Hockeyspielerinnen des DHC sind in der 1. Bundesliga als einziges Team noch ohne Punktverlust. Hamburg ist nun das Reiseziel des Teams um die Trainer Nicolai Sussenburger und Mark Spieker. Am Samstag um 15 Uhr ist Der Club an der Alster der Gegner der Oberkasselerinnen, am Sonntag der Großflottbeker THGC.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Pickert

Alster ist das beste Team der vergangenen zwei Jahre, und der DHC war oft Gegner der Hamburgerinnen im Endspiel. In der Hallensaison 17/18 unterlag der DHC im Finale mit 3:4, in der Feldsaison 17/18 gab es das gleiche Ergebnis. Die Revanche erfolgte dann in der Halle 18/19 mit einem 7:6-Erfolg für den DHC, und in der vergangenen Feldsaison hatten die Hamburgerinnen mit 4:2 wieder die Nase vorne. Eng war es in allen Finals, denn nie fiel eine Entscheidung in der regulären Spielzeit.