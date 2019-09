Fußball : Fortunas U19 vor schwerem Spiel bei Bayer Leverkusen

(sor) Zwei Siege in Folge hat Fortunas U19 in der A-Junioren-Bundesliga zuletzt bei Arminia Bielefeld und gegen Viktoria Köln eingefahren. Tabellenplatz drei ist ein schöner Nebeneffekt dieser Serie.

Doch Zufriedenheit herrscht bei Fußballtrainer Sinisa Suker nach den beiden Auftritten nur bedingt vor. Zwar sah er nach dem umjubelten Heimsieg gegen die Kölner eine Verbesserung, der Coach verlangt aber auf der Vereinswebsite mehr davon: „Wir müssen uns weiter steigern, um in den nächsten Wochen weiter zu punkten“, sagt er. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag (11 Uhr) im schweren Gastspiel bei Bayer Leverkusen.

Ein anspruchsvolles Duell wartet auch auf die U17 der Fortuna in der B-Junioren-Bundesliga, Ebenfalls am Samstag (13 Uhr) kommt der VfL Bochum an den Flinger Broich, der zwar ähnlich schwer aus den Startlöchern gekommen ist, aber immer mit starken Mannschaften aufwartet. Die SG Unterrath tritt am Sonntag (13 Uhr) bei Neuling SV Lippstadt an, der bislang erst einen Zähler aus sieben Spielen ergattern konnte.