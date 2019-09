Basketball : ART Giants wollen starken Auftakt bestätigen

Trainer Jonas Jönke hat alle Mann an Bord. Foto: Benefoto

Die Basketballer aus Düsseldorf treten beim Vorjahres-Siebten Itzehoe Eagles an.

Nach dem begeisternden Auftaktsieg über die Dresden Titans wollen die Basketballer des Pro-B-Ligisten ART Giants nachlegen. Allerdings erwartet sie am Samstag (19.30 Uhr) eine schwere Aufgabe: Auswärts treffen sie auf den Tabellensiebten der letzten Saison, die Itzehoe Eagles.

Gespannt sein darf man darauf, ob und wie die Düsseldorfer die ungewohnt lange Fahrt verkraften. Der große Bus setzt sich am Samstag um 11.30 Uhr in Bewegung, für die rund 480 Kilometer nach Itzehoe (Schleswig-Holstein) sind über fünfeinhalb Stunden Fahrtzeit eingeplant. „Wir werden natürlich darauf achten, uns gut zu ernähren und uns in den regelmäßigen Pausen zu bewegen“, betont Trainer Jonas Jönke. „Und dann hoffe ich, dass die Jungs die Fahrt gut wegstecken.“ Eine Anreise bereits am Vorabend, wie es vergangene Woche die Dresden Titans gemacht haben, war aus finanziellen Gründen nicht möglich. Außerdem ist eine frühere Anreise keine Garantie auf ein Erfolgserlebnis, wie die Dresdener am ersten Spieltag leidvoll erfahren durften.

Auch die Itzehoe Eagles verloren zum Saisonauftakt ihr Auswärtsspiel, und zwar deutlich mit 74:93 bei den BSW Sixers. Doch von diesem Ergebnis lassen sich die Düsseldorfer nicht blenden. „Ich gehe davon aus, dass sich die Eagles über die Saison stabilisieren werden. Denn das ist ein sehr erfahrenes Team mit richtig guter Qualität im Kader“, so Jönke. Mit dem erfahrenen Center Stefan Schmidt, der in seiner Karriere bereits fünf Jahre lang in der 1. Basketball Bundesliga (BBL) auf Korbjagd ging, verfügen die Norddeutschen über mächtig Power unter den Körben. Unterstützung bekommt er vom US-Amerikaner Christopher Hooper, der vor allem durch seine Athletik für Gefahr sorgen kann. „Beide räumen unter dem Korb ordentlich auf und sind sehr aktiv“, warnt der Giants-Coach. Neben diesem Duo wird das Angriffsspiel der Eagles vor allem von ihren Guards Johannes Konradt und Flavio Stückemann getragen. Während sich Konradt durch hochprozentige Würfe aus der Distanz auszeichnen kann, nimmt der ebenfalls BBL-erfahrene Stückemann die Rolle des „Dirigenten“ ein.

Die Düsseldorfer wollen mit Kampfgeist und hoher Intensität dagegenhalten. Wie passend, dass Sebastian „Beißer“ Kehr sich nach überstandener Krankheit zurückgemeldet hat. „Er hat am Dienstag das erste Mal wieder mittrainiert. Ich gehe davon aus, dass er am Samstag spielen kann“, sagt Jönke. Bis auf die Langzeitverletzten Deshaun Cooper und Felipe Galvez Braatz hat er alle Akteure an Bord.