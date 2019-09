Handball : TVA II im Hexenkessel gefordert

Der stark gestartete Aufsteiger aus Angermund fährt nach Überruhr.

(hinz) Nicht unzufrieden ist der Spielertrainer des Aufsteigers TV Angermund II Peter Mentzen mit der Auftaktbilanz seiner Schützlinge in der Handball-Landesliga. Nach zwei Remis soll nun jedoch der erste Sieg eingefahren werden. Gastgeber der Angerländer ist die SG Überruhr II, die mit ihrer jungen Mannschaft als Aufsteiger ebenfalls neu in der Liga ist. Zum Saisonstart setzten die Essener mit einem 35:28-Erfolg gegen den Verbandsliga-Absteiger DJK VfR Mülheim Saarn direkt ein Ausrufezeichen, kassierten danach jedoch ebenso deutlich mit 23:32 gegen die HSG Gerresheim eine klare Niederlage.

Davon lässt sich Mentzen jedoch nicht blenden: „Die SGÜ kann durchaus Handball-Spielen, macht mächtig Tempo und wird sicherlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Um dort zu gewinnen müssen wir clever agieren. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die Partie, da die Halle in Überruhr stets voll ist und eine gute Stimmung herrscht.“ Bis auf Lars Brümmer, der nach seinem Mittelhandbruch ausfällt, tritt der TVA komplett an. Gleichwohl wird Brümmer das Team tatkräftig unterstützen. „Damit ich mich ganz auf meine Aufgabe als Spieler konzentrieren kann, wird er die Mannschaft coachen“, erläutert Mentzen.

Mit zwei klaren Niederlagen ist der TV Ratingen II in die Landesliga-Saison gestartet. Dies ist für Bernd Kretzer, den Trainer der HSG Gerresheim, jedoch kein Grund die Gastgeber (Samstag, 15.30 Uhr, Europaring) zu unterschätzen. Schließlich gehören die bisherigen Gegner des TVR, der SC Bayer Uerdingen und die DJK VfR Mülheim Saarn, zu den ganz heißen Meisterschaftskandidaten. „Diese Ergebnisse darf man nicht überwerten. Uns erwartet mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, die man einfach mal so erledigt. Nur wenn wir mit der gleichen Einstellung und Disziplin wie gegen Überruhr agieren, werden wir gewinnen“, warnt Kretzer vor Überheblichkeit. In Lukas Balzer (Schulterverletzung), Kai Heidkamp (Bänderdehnung), Simon Karpstein und David Kandorra (beide Urlaub) wird ihm in Ratingen ein Quartett fehlen. Dank seines großen Kaders mit 17 Feldspielern wird er aber dennoch mit einer vollbesetzten Auswechselbank und einer spielstarken Mannschaft antreten können.