Heirat in Düsseldorf : Timo Rost gibt seiner Laura Katharina das Ja-Wort

Gänsehaut im Düsseldorfer Rathaus – und das trotz der hochsommerlichen Temperaturen. Boxprofi Timo Rost gab seiner Laura-Katharina das Ja-Wort

Timo Rost, ein waschechter Gerresheimer Junge, war da einmal für ein paar Momente nicht der Boxer, den seine Gegner wegen seiner Kampfstärke fürchten, sondern ein mit seinen Tränen kämpfender Bräutigam. Als dann Oberbürgermeister Thomas Geisel Anekdoten aus seiner „Nebentätigkeit“ als Standesbeamter erzählte, kam schnell wieder Fröhlichkeit unter den Gästen auf. Noch sei keine von ihm geschlossene Ehe in die Brüche gegangen, versicherte Geisel. Und nicht nur das. Er vermute, dass der Erfolgsweg von Fortuna viel mit ihm zu tun habe, denn er habe immerhin bereits vier Akteure aus der Erfolgsmannschaft in den Hafen der Ehe verholfen. „Ich schätze es, wenn Sportler verheiratet sind, denn die eigene Frau ist das beste Trainingslager“, zitierte Geisel noch einen der bekanntesten Sprüche von Fußball-Erfolgstrainer Otto Rehagel. Laura Katharina Rost, die in einem bezaubernden creme-farbenen Fit-und- Flare-Kleid mit vielen Plissee-Falten der absolute Mittelpunkt der Feier war, traut man dies ohne Einschränkung zu. Der ehemalige Weltklasse-Boxer Rüdiger May, der jetzt Trainer von Düsseldorfs Hoffnung im Boxen ist, nickte dazu bestätigend. Musikalisch passend wie der Beginn der Zeremonie im Rathaus, war dann auch das Ende.