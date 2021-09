Schwärme am Rheinufer : Woher die vielen Möwen in Düsseldorf kommen

Düsseldorf Große Möwenschwärme sind immer wieder in Düsseldorf zu beobachten, insbesondere am Rheinufer. Ein Experte verrät, woher sie kommen und wie sie hier leben.

Im Herbst mehren sich die Möwenschwärme in Düsseldorf, teils Hunderte Vögel kann man etwa entlang des Rheins beobachten. Doch woher kommen die vielen Möwen? Jedes Jahr ziehen Tausende Möwen eine Schleiche über Europa, sagt Tobias Krause vom städtischen Gartenamt und Vogelexperte beim Naturschutzbund (Nabu). Viele Vögel machen auch Halt in Düsseldorf – so kommen etwa die Schwarzkopfmöwe, Sturmmöwe, Steppenmöwe, Silbermöwe, Heringsmöwe, Mittelmeermöwe und Mantelmöwe vor. Alle bekannten europäischen Arten wurden in der Landeshauptstadt nachgewiesen, sagt Krause.