Spielplätze in Düsseldorf : Spielplatz im Floragarten wird bunter und spannender

Düsseldorf Für 200.000 Euro soll die Fläche im Park in Unterbilk erneuert werden. Die Kinder wünschten sich, dass es Schaukeln, Rutschen und Wippen gibt. Außerdem wird eine kleine Fläche neben den Tischtennisplatten für Sportlerinnen und Sportler bebaut.

Der Floragarten wird bunter, spannender und sportlicher. Für knapp 200.000 Euro soll der Spielplatz erneuert werden, 50.000 Euro will die Stadt in eine Calisthenics-Anlage investieren. Unter dem Titel „Floragarten blüht auf“ hat das Gartenamt vor allem Kinder aufgerufen, Ideen und Wünsche einzubringen. Schon bei einigen Spielplätzen in den Düsseldorfer Veedeln ist die Stadt so vorgegangen, im Nachbarschaftspark am Hackenbruch ist auf Anregung der Nachbarschaft zum Beispiel die erste LED-Fußballwand in Düsseldorf aufgestellt worden.