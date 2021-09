Kultur in Benrath : Wieder Ausstellung in der Orangerie

Benrath Nach langer Coronapause zeigt der Benrather Kulturkreis die Werke von acht Künstlern in einer Ausstellung. Zu sehen sind Gemälde und Fotografien.

Vier Künstlerinnen und vier Künstler stehen im Fokus der dritten Ausgabe des Rundgangs. Zu den Neuentdeckungen zählt Rolf-Rüdiger Abendroth, dessen ab­strakte Malerei eine beinahe skulpturale Dreidimensionalität zeigt. Die Aufnahmen, die Fotograf Frank van Groen von Baumstämmen gemacht hat, könnten auch Drohnenbilder von Landstrichen sein, der Effekt wird durch einen Wechsel der Perspektive erzielt. Auf den ersten Blick ähneln Erwin Nöthens geschnitzte Frauenfiguren zierlichen Varianten von Christoph Pöggelers „Säulenheiligen“. Doch während Pöggelers Figuren ihren Charme über typisierende Momente entfalten und daher vielfach oberflächlich wirken, geht Nöthens Ansatz tiefer. Er beschränkt sich auf Kleidung und Haltung seiner Frauenfiguren und verzichtet bisweilen sogar auf Gesichtszüge, was ihnen etwas Geheimnisvolles verleiht. Humor spielt hingegen bei Hardy Döhrns analogen Aufnahmen, die er mittels lichtempfindlicher Emulsion auf Aquarellpapier aufbringt, ein große Rolle. Motiv und Wortspielerisches regen stets zum Schmunzeln an.

Während Sonja Brockers früher in klare Unterwasserwelten abtauchte, so fasziniert sie aktuell mehr das gräulich-neblig Verschleierte. Das Bild „Besir und Rani“ erinnert an Franz Marcs „Der Turm der blauen Pferde“, doch es zeigt zwei Esel in Blau. Der eine schreit, doch in einer vermenschlichten Betrachtungsweise könnte es auch als höhnisches Lachen durchgehen. „Ich hatte eine Schwäche für das Teuflische, jetzt bin ich eben auf den Esel gekommen“, verrät Anja Hühn. Malerei von Thea Nöthen und auf Leinwand gebrachte Straßenmarkierungsstreifen von Ute Wöhle runden die sehenswerte Ausstellung ab.