Nachwuchspromi : 17-jähriger Sohn von Campino ist Model für Prada

Lenn Julian Frege war in Mailand. Foto: Photoshot, zumapress (2) / dpa

Düsseldorf Schuhgröße 45, fast 1,90 Meter groß: Lenn Julian Frege hat offenbar die Figur für den Laufsteg. Campinos Sohn war sogar schon für Prada in Mailand.

Von Holger Lodahl

Lenn Julian Frege ist 17 Jahre alt, sein berühmter Vater ist Tote-Hosen-Sänger Campino, mit bürgerlichen Namen Andreas Frege. Lenn Julian startet nun ebenfalls eine Karriere vor Publikum, tritt aber nicht in die musikalischen Fußstapfen des Vaters, sondern auf den Modelaufsteg. Die Kölner Agentur „Tomorrow is Another Day“ hat den Teenager unter Vertrag genommen und Lenn Julian auch schon den ersten Job vermittelt: Frege soll bereits im Januar unter anderem bei der Mailänder Modewoche für das Label Prada drei Looks aus der Kollektion von Designer Raf Simons präsentiert haben.

„Tomorrow is Another Day“ wurde 2010 von Eva Gödel in Köln gegründet und hat von den Models auch Biografien online. Über Lenn Julian heißt es, er sei 188 Zentimeter große und habe Schuhgröße 45.