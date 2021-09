Märkte in Düsseldorf : Büchermeile am Rhein und Kö-Bücherbummel finden statt

Düsseldorf Fünf Termine sind wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, jetzt kann endlich wieder geschmökert werden: Büchermeile und K-Bücherbummel in Düsseldorf finden in diesem Jahr noch statt.

Etwas mehr als 40 Stände wird es geben, 30 weniger als in 2019. Das Angebot besteht aus Neuware und Büchern des Antiquariats sowie einer großen Auswahl an Kinderbüchern. Romane, Reiseführer, Bildbände – für jeden Bücherfreund dürfte etwas Gutes dabei sein.

Viele Käufer, so erzählt Claudia Adams, wollen nach ihrem Kauf gleich die ersten Seiten lesen – am besten noch am Ort. Daher gibt es bei der Büchermeile auch Sitzmöglichkeiten und ein gastronomisches Angebot. Vom nahen Carlsplatz kommen einige Händler, die kleine Speisen verkaufen sowie einen passenden Wein. Auch einen Kaffeestand gibt es. Und am Stand der Bäckerei Nohn aus Mönchengladbach gibt es wieder frische Brezeln und Crepes.