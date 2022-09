Kommentar zum Opernneubau in Düsseldorf : Darf’s ein bisschen mehr sein?

Meinung Düsseldorf Ein neues Opernhaus ist Teilen der Düsseldorfer Politik nicht genug. Vor allem die Grünen fordern mehr – ohne viel konkreter zu werden. Das belastet langsam den Prozess und das Ratsbündnis.

Eine „Oper für alle“ will sich die Landeshauptstadt bauen. Und dazu ein Gebäude, das auch Platz für andere kulturelle (?) Nutzer bietet. Das wird seit Beginn des Verfahrens gebetsmühlenartig wiederholt. Anfangs klang das visionär. So langsam entwickelt sich der ständige Wunsch nach „Mehr“ allerdings zum Hemmschuh. Die Grünen haben kürzlich gedroht, den ohnehin schon gestreckten Zeitplan platzen zu lassen, wenn nicht genauer erörtert wird, wie eine „Oper für alle“ aussehen soll. Zugleich bleibt auch die Politik so ambitioniert wie vage in ihren Vorstellungen vom gesellschaftlichen und künstlerischen Mehrwert.