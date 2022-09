Bauen in Haan : Gestaltung des Bachtals wird teurer und startet später

Bauen in Haan

Im Juni 2020 übergab die damalige Düsseldorfer Regierungspräsidenten Birgitta Radermacher den Förderbescheid für das Haaner Bachtal an Bürgermeisterin Bettina Warnecke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Vor gut einem Jahr sprach die Verwaltung noch davon, mit der Umgestaltung des Haaner Bachtals genau im Zeitplan zu stehen. Mittlerweile kann sie den nicht mehr halten

Diese Aussage der Stadtverwaltung sorgte im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau für Überraschung. „Was habe ich da verpasst?“, fragte Andreas Rehm von der Fraktion GAL. „Tatsächlich hat sich unsere Planung wegen weiterer Absprachen, unter anderem mit dem Jugendparlament, etwas verschoben“, erklärte Christine-Petra Schacht, die Technische Beigeordnete. Die Verwaltung wolle die Ausschreibung nun aber zeitnah auf den Weg bringen. „Wir sind froh, dass es losgeht“, so Schacht. Beginnen soll die Baumaßnahme im Haaner Bachtal laut aktuellem Zeitplan dann im Februar 2023. Die Maßnahme wird wohl rund eine halbe Million Euro teurer als ursprünglich geplant. Und damit am Ende laut aktueller Kostenberechnung rund 2,8 Millionen Euro kosten. Weitere Einsparpotenziale gebe es laut Verwaltung nicht. „Wir haben die Fördermittelgeberin um eine Übernahme der Mehrkosten gebeten“, so Schacht. Der Antrag werde derzeit geprüft, zusätzliche Mittel werde es aber wohl nicht geben. Es könne allerdings sein, dass andere Kommunen Teile ihrer Förderungen zurückgeben. Dieses Geld könne dann unter den Städten verteilt werden, die einen solchen Antrag gestellt haben.