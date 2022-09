Verkehr in Düsseldorf : Dieselloks werden bald nicht mehr benötigt

Düsseldorf Der letzte Abschnitt der S28 zwischen Mettmann und Gerresheim wird jetzt ebenfalls elektrifiziert, die Bezirksregierung hat den Planfeststellungsbeschluss erteilt.

Die Planungen sehen einen Ausbau vor, bei dem der Bezirksregierung und der Regiobahn „alle bekannten kritischen Hinweise der Anwohner und der Träger öffentlicher Belange berücksichtigt wurden und sich die Bezirksregierung in ihrer Tätigkeit im Besonderen für das zu schützende Gut des Menschen, der Umwelt sowie der Tiere entschieden hat“, heißt es in einer Stellungnahme. Wichtig: Es sollen keine Enteignungen erforderlich sein. Mittels eines langen Planungs- und Verhandlungsprozesses seien Eingriffe in die Natur auf ein erforderliches Minimum reduziert worden. Eventuell noch erforderliche Maßnahmen auf Privatgrundstücken würden auf Kosten der Regiobahn GmbH und grundsätzlich in Absprache mit den Grundstückseigentümern, durchgeführt. Hier würden dann durch Sachverständige erarbeitete Entschädigungsleistungen greifen. Beschädigte Grundstücke würde die Regiobahn GmbH wieder herrichten.