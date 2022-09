Stadtplanung in Mönchengladbach : Neues Kulturhaus – Neubau oder Leerstand?

Mönchengladbach Im Kulturausschuss wurde die geplante Einrichtung rege diskutiert. Vor allem der Standort sorgt für Uneinigkeit. Aber auch mit dem Namen sind nicht alle zufrieden.

Ein neues Kulturhaus für die Stadt – dieses Vorhaben wurde bereits im Mai von den Mitgliedern des Kulturausschusses thematisiert. Die neue Einrichtung soll ein gemeinsamer Ort des Museums Abteiberg, der freien Kulturszene und des städtischen Kulturbüros werden und an der oberen Hindenburgstraße entstehen. Um den Teil der Stadt mit dem geplanten Durchstich zu öffnen, werden auf Höhe des Hotels Oberstadt einige leer stehende Gebäude abgerissen, die im Besitz der Stadt sind. Zwischen Hindenburgstraße und Museumsbrücke entsteht so eine freie Fläche – ein möglicher Platz für das neue Gebäude.

Diese Ideen wurden auch im aktualisierten IHEK-Antrag übernommen. In der zweiten Förderphase soll das Kulturhaus „als niedrigschwelliges Bildungs- und Kulturangebot für die Stadtbevölkerung“ in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Für das aktualisierte Konzept beantragten SPD , FDP und Grüne allerdings einige Präzisierungen und Änderungen. Wie schon im Mai geht es unter anderem um den Standort: Leerstand oder Neubau?

Die Fraktion plädierte einmal mehr darauf, auch die Leerstände in die Planung mit einzubeziehen. „Durch den strukturellen Wandel im Einzelhandel werden wir in Zukunft mit weiteren Leerständen in der Oberstadt rechnen müssen. Es gibt zum Beispiel zwei große Textiler in der Nähe des Museums, die wegen des Online-Handels überlegen, ob ihre Verkaufsflächen noch angemessen ist“, sagte Reinhold Schiffers (SPD). Parallel zu einem Neubau am Durchstich soll nun auch geprüft werden, wie teuer die Realisierung des Kulturhauses in einem Bestandsgebäude wäre. „Die Kostenschätzung für einen Neubau bildet auch die Basis für die Herrichtung eines Leerstandes“, heißt es im Fraktionsantrag.