Politik in Neukirchen-Vluyn : Grüne wollen kostenlosen Zugang zu Leitungswasser schaffen

Neukirchen-Vluyn Bei der Refill-Aktion können Bürgerinnen und Bürger bei teilnehmenden Geschäften ihre Trinkflaschen kostenlos auffüllen. Die Grünen wollen diese Aktion auch in Neukirchen-Vluyn etablieren und stellen einen Antrag für die nächste Sitzung des Ausschusses für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung.

Die Verwaltung soll darin beauftragt werden, an die Gewerbetreibenden heranzutreten, um aktiv für die Aktion „Refill“ zu werben. Anhand von Aufklebern oder einer Online-Stadtkarte würden sich dann Geschäfte, Restaurants oder Cafés erkennen, die kostenlos Leitungswasser anbieten und abfüllen. Alles, was die Verbraucherinnen und Verbrauchen benötigen, ist eine Trinkflasche. „Um den Durst zu stillen, kaufen viele Bürgerinnen und Bürger unterwegs häufig Getränke in Einweg-Plastikflaschen. Eine Studie der Kunststoffindustrie belegt, dass 70 Prozent der Einweg-Plastikflaschen in Deutschland aus Neumaterial hergestellt werden, für deren Herstellung Rohöl eingesetzt wird. Dies belastet jedoch nicht nur das Klima, sondern verbraucht zudem begrenzt vorhandene Ressourcen“, begründen Tom Wagener und Christian Pelikan den Antrag in einer Mitteilung. Die Herstellung von Plastikflaschen verschlinge jährlich etwa 438.000 Tonnen Rohöl und Erdgaskondensate. Mit dieser Menge könnten über 356.000 Einfamilienhäuser ein Jahr lang beheizt werden. In Anbetracht der derzeitigen Energiekrise eine umso nennenswertere Statistik.

Der Kauf einer Flasche Wasser im Einweg-Behältnis ließe sich jedoch mit simplen Mitteln ersetzen. „Leitungswasser ist in Deutschland einer der am besten geprüften Lebensmittel und gleichzeitig das günstigste. Warum nicht also unterwegs in Mehrwegflaschen nachfüllen, heißt es in der Mitteilung. In Düsseldorf, Mülheim an der Ruhr, Recklinghausen, Hamburg und vielen weiteren, auch kleineren Kommunen, sei das Refill-Projekt bereits umgesetzt. „Neukirchen-Vluyn ist Global Nachhaltige Kommune und hat sich die Reduzierung von Plastikmüll zum Ziel gesetzt. Die Initiierung und Unterstützung von Refill-Aktionen können Neukirchen-Vluyn diesem Ziel näherbringen“, schreiben Wagener und Pelikan. „Gleichzeitig wird mit solchen Aktionen erreicht, klimasensitiven und finanziell schwachen Bevölkerungsgruppen einen leichteren Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen: Dies wird wegen der sommerlichen Hitzeperioden, die im Zuge des Klimawandels erwartet werden, zunehmend wichtiger.“