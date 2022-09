Immobilien in Düsseldorf : Kapellen-Sanierung wird teurer

Düsseldorf Für die Arbeiten auf dem Gerresheimer Friedhof hat der Rat nun zusätzliche Mittel bereitgestellt. Fertigstellung soll jetzt im Herbst 2023 sein.

Das Amt für Gebäudemanagement hat daher bereits Ende letzten Jahres mit den ersten vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung der Kapelle begonnen. Zunächst wurde eine Interimskapelle in Form eines Zeltes eingerichtet. Insgesamt sollen bei der Sanierung alle vorhandenen Bauschäden behoben und das Gebäude an den heutigen Stand der Technik angepasst werden. Gleichzeitig werden die Betriebsabläufe und die Nutzung der Räumlichkeiten optimiert.

Im Anschluss an den vom Rat im Mai 2020 gefassten Finanzierungsbeschluss wurden zu Beginn der Arbeiten in diesem Jahr aber weitere Schäden an der Bausubstanz festgestellt, die zusätzliche Maßnahmen und somit Kostensteigerungen zur Folge haben. Aus diesem Grunde hat der Rat jetzt einen Änderungsbeschluss in Höhe von rund 1.685.000 Euro gefasst. Der Abschluss der Sanierung ist nach einer Bauzeit von circa 21 Monaten aktuell für das dritte Quartal 2023 vorgesehen.