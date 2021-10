Verkehr in Düsseldorf : Parkplätze für Lastenräder am geplanten Fahrradturm

Paul Baylan lässt sich von David Rüdiger (Connected Mobility Düsseldorf GmbH) ein Lastenrad erklären. Auch testen darf er es. F.: A. Orthen Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf An den Düsseldorf Arcaden in Bilk wurden neue Stellplätze eingerichtet. Das Management des Shopping Centers will damit das Angebot der geplanten Fahrradgarage abrunden.

Düsseldorf hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. In diesem Rahmen wollen auch die Düsseldorf Arcaden in Bilk ihren Beitrag leisten – und haben unweit des neues Fahrradparkturms, der auf dem Vorplatz geplant ist, nun Parkplätze für Lastenfahrräder eingerichtet. Laut Centermanager Center Manager Frederic Linder sei das Shopping Center das erste Unternehmen in Düsseldorf, das Lastenradparkplätze öffentlich anbietet. Unterstützt wird das Projekt von der Connected Mobility Düsseldorf GmbH, kurz CMD, einer Tochterunternehmung der Stadt, die mit innovativen Mobilitätsangeboten die Verkehrswende in Düsseldorf vorantreiben soll.

Die Parkplätze sind seit dem Wochenende freigegeben. Es konnten bei der Premiere auch Lastenfahrräder getestet werden. „Wir begrüßen ausdrücklich den Bau des Fahrradparkturms zwischen dem zukünftigen Regionalhalt Bilk-S und dem Shopping Center“, sagt Linder. „Das Park&Ride-Angebot macht das Umsatteln auf den Drahtesel attraktiver und treibt die Mobilitätswende voran.“ Der Fahrradparkturm wird elf Meter hoch sein. Nach seiner Fertigstellung im Sommer 2022 wird er 120 Räder vor Diebstahl schützen und 24 Akku-Ladefächer für Pedelecs und E-Bikes bieten.

Der Boom an Lastenrädern in Düsseldorf ist enorm. Nachdem die Stadt im Sommer eine kommunale Förderung von Lastenrädern in Aussicht stellte, war der Server des zuständigen Umweltamtes kurzfristig komplett überlastet. Um die große Nachfrage in der Anfangszeit zu befriedigen, wurden im Rat die Mittel für das Förderprogramm um eine Million Euro aus dem bereitgestellten Maßnahmenbudget für den Klimaschutz aufgestockt.