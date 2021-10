Kunstaktion in Düsseldorf : Platz für Kreativität an der Friedrichstraße

So sieht ein gestaltetes KomKuK-Fenster im ehemaligen Stern-Verlag an der Friedrichstraße aus. Foto: Stadt Düsseldorf/Lars Heidrich

Düsseldorf Der Wettbewerb für die KomKuK-Fenster im ehemaligen Stern-Verlag geht jetzt in die zweite Runde. Fünf neue Gestaltungen sind fertiggestellt. Im November und Dezember liegt der Fokus auf lokale Produktion und das Weihnachtsgeschäft.

Seit Ende Juli haben insgesamt 25 Vertreter der lokalen Kultur- und Kreativwirtschaft ihre Produkte, Dienstleistungen und Projekte in den Schaufenstern des ehemaligen Stern-Verlags an der Friedrichstraße gezeigt. Für den Zeitraum November und Dezember lobt das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft (KomKuK) der Wirtschaftsförderung nun erneut einen Wettbewerb zur Fenstervergabe aus.

Die thematische Bandbreite des sogenannten KomKuK-Fensters „Friedrich2468“ reichte bisher von Fotografie über Illustration und Kommunikations-, Möbel- und Modedesign bis hin zu studentischen Abschlussarbeiten aus Typographie und Objektdesign. Seit Mitte September zeigen die Fenster nun neue Produkte und Angebote: Grafikdesign, Schmuckstücke, Upcycling-Produkte, Urban Art sowie darstellende Kunst in Form des Boulevardtheaters „Komödie“, das über den aktuellen Spielplan informiert. Besonderer Höhepunkt ist aktuell eine kinetische Installation in Form von Blütenblättern, die Passanten zur Interaktion einladen.

Mit einer Präsentation von konkreten Produkten aus Düsseldorf soll mehr Sichtbarkeit für die lokal produzierende Kultur- und Kreativwirtschaft geschaffen werden. Artikel aus zum Beispiel Mode- und Schmuckdesign, Kunsthandwerk, Computerspiele, Literatur, Film oder Musik, die in Düsseldorf produziert werden, dann aber oftmals ausschließlich online oder auf spezialisierten Märkten zu beziehen sind, sollen so stärker ins Bewusstsein der Düsseldorfer (Lauf-)Kundschaft gerückt werden. Gemeinsam mit dem Eigentümer des ehemaligen Stern-Verlag-Gebäudes, der Hotelgesellschaft Motel One, ermöglicht das KomKuK insbesondere kleineren Kreativunternehmen so eine Präsentation ihrer Produkte an einem gut frequentierten Ort.