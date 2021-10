An der Venloer Straße in Harbeck : So wird das neue Wegberger Baugebiet geplant

Die vom Wegberger Bauauschuss präferierte Variante 1 sieht 31 Einzelhäuser im Neubaugebiet an der Venloer Straße in Wegberg-Harbeck vor. Mehrfamilienhäuser sollen dort nicht gebaut werden. Nördlich des Plangebiets verläuft der Kringskamp, westlich die Venloer Straße. Foto: Stadt Wegberg/BKI

Wegberg An der Venloer Straße in Harbeck soll ein neues Baugebiet entstehen. Bei der Planung stehen mehrere Varianten zur Auswahl. Die entscheidende Frage ist, ob in dem Gebiet ausschließlich Einfamilienhäuser gebaut werden sollen oder auch Mehrfamilienhäuser.