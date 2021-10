Bekannte Entertainerin in Düsseldorf : Barbara Schöneberger singt in der Tonhalle

Barbara Schöneberger tritt auch als Sängerin im TV auf wie hier bei der José-Carreras-Gala in Leipzig vor zwei Jahren. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Die Entertainerin singt und will auch durch den Abend in dem Konzerthaus führen. rogrammatisch knüpft Barbara Schöneberger mit „Alles Gute und so weiter“ an ihre letzte Tournee „Eine Frau gibt Auskunft“ an. Gespielt werden Songs aus dem gleichnamigen Album, darunter auch Titel, die bislang nicht live zu hören waren, sowie neue Cover-Versionen und Stücke aus ihren Longplayern.

Barbara Schöneberger in eine Schublade zu stecken, fällt schwer, seit sie vor knapp 20 Jahren die öffentliche Bühne betrat. Angefangen hat die 47-Jährige mal als Assistentin von Elmar Hörig in der Sat.1-Sendung „Bube, Dame, Hörig“. Heute ist sie bekannt als Fernseh- und Radiomoderatorin, Entertainerin, Schauspielerin, ein Magazin mit ihrem Vornamen ist auf dem Markt. Und ab 2022 wird sie den Unterhaltungsklassiker „Verstehen Sie Spaß?“ präsentieren, womit sich für sie ein Kindheitstraum erfüllt, wie sie sagt. Bei all dieser Vielfalt gerät es immer mal in Vergessenheit, dass sie auch Sängerin ist. In dieser Rolle steht Schöneberger am übernächsten Freitag, 15. Oktober, in der Tonhalle auf der Bühne.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Barbara Schönebergers „Alles Gute und so weiter“-Tour, die eigentlich im Oktober und November 2020 stattfinden sollte, auf 2021 verschoben werden müssen, wie eine Sprecherin mitteilt. Nun ist es also so weit: Schöneberger kommt in die Landeshauptstadt, wo sie ohnehin schon oft war und immer wieder gerne ist – auch zum Shoppen, wie sie unserer Redaktion einmal erzählte.

Gemeinsam mit ihrer Band ist die Moderatorin auf Tournee und wird in insgesamt elf deutschen Städten auftreten, darunter ist auch das Gastspiel in der Tonhalle. Die bereits erworbenen Tickets blieben 1:1 gültig und müssen nicht umgetauscht werden, wie die Tonhalle erklärt. Programmatisch knüpft Barbara Schöneberger mit „Alles Gute und so weiter“ an ihre letzte Tournee „Eine Frau gibt Auskunft“ an.

Gespielt werden Songs aus dem gleichnamigen Album, darunter auch Titel, die bislang nicht live zu hören waren, sowie neue Cover-Versionen und Stücke aus ihren Longplayern „Jetzt singt sie auch noch!“, „Nochmal, nur anders“ und „Bekannt aus Funk und Fernsehen“. Durch den Abend führt die Entertainerin selbst. Zusammengehalten wird ihre Show von jeder Menge Anekdoten aus ihrem vermutlich sehr bewegten Leben.