Kooperationsvertrag unterzeichnet : Düsseldorf und Kreis sind Partner beim Zensus 2022

Rhein-Kreis Zum ersten Mal seit zehn Jahren werden detaillierte Daten zu Bevölkerung und Wohnsituation erhoben. Dieses Mal von Kreis und Landeshauptstadt gemeinsam. Die Zählstelle wird allerdings in Düsseldorf etabliert.

„Die Kooperation beim Zensus stärkt weiter die bewährte Zusammenarbeit des Rhein-Kreises mit der Landeshautstadt“, sagte Petrauschke. Ziel der Zusammenarbeit sei zum einen, die Datenerhebung in einer bestmöglichen Qualität als Grundlage für die künftige Entwicklung des Kreises und der Kommunen zu gewährleisten. Zugleich ermögliche sie, sparsam mit knappem Personal umzugehen. „Der Schulterschluss ermöglicht uns beides zu erreichen“, so der Landrat.

Der Zensus ist eine statistische Erhebung, die ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Der Zensus dient als Mittel, um verlässliche Basiszahlen im Bereich Bevölkerung und Wohnungen für Planungen und Entscheidungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zu generieren. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. In erster Linie liefern die Melderegister der Kommunen die Ausgangsdaten. Um die Qualität der Datenbasis zu verbessern, wird in einer Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis ein Teil der Bevölkerung zusätzlich direkt interviewt. Die Mehrheit der Bevölkerung muss daher keine Auskunft geben.