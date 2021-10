Opern-Türme in Düsseldorf : Heimatvereine befragen Mitglieder zu neuem Opern-Vorschlag

Düsseldorf Der Entwurf der Centrum-Gruppe mit zwei Türmen an der Heinrich-Heine-Allee wird zurückhaltend aufgenommen. Klare Ablehnung äußert die Baumschutzgruppe Düsseldorf. Für die Stadt kommen ohnehin nur noch zwei Standorte in Frage.

Für Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) kommen für den Neubau der Oper nur noch zwei Standorte in Betracht: der aktuelle Opern-Standort an der Heinrich-Heine-Allee sowie der Wehrhahn, wo die Signa-Gruppe von René Benko den alten Kaufhof überplant. Während Signa neue Entwürfe vorlegen wird, hat die Düsseldorfer Centrum-Gruppe einen Plan für die Heine-Allee präsentiert. Das Büro Snøhetta platziert auf der Oper zwei Türme, die 142,6 und 115,2 Meter hoch sind. Während die Präsentation von Teilnehmern als großartig bezeichnet wurde, blieb zum Entwurf selbst spontane Zustimmung auf breiter Front aus.

Keller spricht von einem „ernstzunehmenden Entwurf“, der nun zu prüfen sei. Dass die Oper ihre Wünsche erfüllt bekommt, begrüßen die Politiker, aber angesichts der Dimensionen und der Eingriffe in den Hofgarten (30 Bäume sollen fallen, 60 neu gepflanzt werden) sind sie hin- und hergerissen. „Es gilt in den nächsten Wochen herauszufinden, ob der Plan scheußlich oder der große Wurf ist“, sagte etwa Manfred Neuenhaus (FDP).

Bei der Aktionsgemeinschaft der Heimatvereine (AGD), die 60 Vereine mit 30.000 Mitgliedern vertritt, steht Ende des Monats eine Mitgliederbefragung an. Der Vorsitzende Bernhard von Kries sieht den Centrum-Entwurf in seinem persönlichen Statement „sehr skepitsch“. Oper und Hofgarten seien Denkmäler, wir müssten uns fragen, wie wir damit umgehen wollen. Zudem sollte man heute bei innerstädtischen Grünflächen alles dafür zu tun, sie zu erhalten und wenn möglich zu vergrößern. Der AGD-Chef meint deswegen, „dass der Entwurf an dieser Stelle überall an Grenzen stößt“.